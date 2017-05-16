المزاد الثالث على تركة «الراجحي» السبت - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

يستعد مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي وشركة إتقان العقارية وبإشراف من وزارة العدل إقامة المزاد العلني الثالث يوم السبت المقبل، على قطع وبلوكات سكنية وتجارية لمخطط أراضي القدس الواقع على طريق عبدالرحمن الغافقي امتداد طريق العروبة في مدنية الرياض.

وسيطرح المزاد على بلوكات وقطع تجارية وسكنية حيث يضم المخطط والذي تبلغ مساحته الإجمالية (707.946) متراً مربعاً: (476) قطعة أرض سكنية تتراوح مساحتها من 600 إلى 900 متر مربع، و(87) قطعة أرض تجارية تتراوح مساحتها من 900 إلى 1200 متر مربع.

فيما يتراوح عدد القطع في البلوكات من 5 إلى 28 قطعة في البلوك الواحد؛ مما يجعل الفرص تتناسب مع كثير من الطلبات التي سبقت المزاد حيث بدأ استقبال طلبات الدخول في المزاد منذ ثلاثة أسابيع وتنوعت الرغبات بين السكن والاستثمار نظراً للموقع المتميز للمخطط والذي يعتبر من أفضل المواقع السكنية والتجارية الحديثة مكتملة الخدمات في أحياء الروضة والقدس سيما بعد ارتباط الموقع بامتداد طرق العروبة الجديد (مخرج 11) والذي أصبح شرياناً رئيسياً بين شرق الرياض ووسطها وشمالها إضافة إلى ارتباط موقع المخطط بالدائري الشرقي وطريق الملك عبدالله.