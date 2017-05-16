⁠⁠⁠⁠⁠الهيئة العامة للكهرباء توضح مساوئ الدعم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الكهرباء، أن الدعم الحكومي لتعريفة الكهرباء ارتفع في التعديل الأخير إلي 32 هللة لكل كيلو واط بالساعة، وقدرت عجز دخل صناعة الكهرباء حتي 2020 بحدود 60 مليار ريال، بمتوسط 10 مليارات سنويا.

وأوضحت في تقريرها السنوي المالي لعام 1436 و1437هـ، أن دعم المشروعات يأتي على شكل قروض تسجل ديونا في القوائم المالية للشركة السعودية للكهرباء، ما يضعف مركزها المالي.

وقالت إن الدعم بصفة عامة للفئات المستحقة يفتقر إلى الكفاءة المالية، حيث إنه لا يشجع على ترشيد الاستهلاك، وإن الدعم بصيغته الحالية مشاع للجميع ويستفيد منه ذوو الدخل العالي أكثر من ذوي الدخل المنخفض.

وطالبت الهيئة بتوجيه دعم الدولة مباشرة للفئات المستحقة وذلك بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء، ويستفيد منه حالياً أكثر من 414 ألف أسرة.