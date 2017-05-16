بالصور.. الغامدي: مكافآت مجزية لمن يبلغ عن مخالف لنظام الإقامة والعمل - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان بن أحمد الغامدي، عن رصد مكافآت مالية تصل لـ50 ألف ريال لمن يبلغ عن مخالف لنظام الإقامة والعمل، وذلك خلال لقاء عقده بالباحة ضم مدير شرطة الباحة ومحافظي محافظات المنطقة وعددا من المسؤولين وشيوخ وأعيان المنطقة.

وحذر الغامدي من التستر على العمالة المخالفة، مؤكدا أن من يتستر على مخالف سينال أقصى عقوبة، داعيا إلى عدم إيواء وتسكين أو التواطؤ مع المخالفين لخطورة تواجدهم من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة التخلص من جميع المخالفين.