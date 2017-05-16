الكشف عن الدولة المتورطة في فيروس «الفدية» - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أوضحت مصادر، وجود دلائل تشير إلى تورط كوريا الشمالية في الهجوم الإلكتروني الذي وقع في الأيام الماضية، والذي عرف باسم فيروس «الفدية».

وقال باحثون، إن بعض الرموز الواردة في نسخة سابقة من فيروس «الفدية» نسبت إلى كوريا الشمالية، ما يشير إلى قيام مجموعة من الدول المعزولة بالهجوم الإلكتروني الذي استهدف قارات العالم يوم الجمعة الماضي، وفقا لوكالة رويترز الإخبارية.

ومن جانبه أكد مدير وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروبول» روب وينرايت، إن الهجوم أصاب 200 ألف ضحية من 150 دولة، وأن من بين الضحايا الكثير من الشركات، مضيفا أن الهجوم استخدم خاصية «الدودة الإلكترونية» حتى يمكن انتشاره تلقائيا.