الملحقية الثقافية بكندا تحذر المبتعثين من التحايل على الأجهزة الأمنية بالمطارات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وجهت الملحقية الثقافية لدى أوتاوا، الطلبة المبتعثين في كندا بالكشف عن كميات التبغ والمعسل التي يحملونها والمبالغ النقدية والفواكه والخضراوات والنباتات، وذلك أثناء مرورهم من المطارات الكندية.

وقالت الملحقية، إن السلطات الكندية استحدثت بطاقة جمركية جديدة تتطلب الكشف عن جميع مقتنيات المسافرين، على أن تتم مصادرة الأموال التي لا يفصح عنها، أو فرض عقوبات مالية على صاحبها، أو ملاحقته قانونيا، محذرة من التحايل على الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن الكشف عن التحايل ستترتب عليه مشكلات ومتاعب كبيرة، وفقا لصحيفة الحياة.

وأكدت أن السلطات الجمركية في كندا تمنع اصطحاب اللحوم ومنتجات الألبان والفواكه والخضراوات والبذور والمكسرات والنباتات والحيوانات.