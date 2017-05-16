نظر قضية سقوط «رافعة الحرم» بجزائية مكة الأربعاء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تنظر المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، غدا الأربعاء، قضية سقوط «رافعة الحرم»، بعد نقض الحكم الابتدائي السابق من قبل محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة المتضمن صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص.

تعقد المحكمة جلسة أولى للنظر في القضية بحضور جميع المتهمين بعد أن أبلغتهم المحكمة بضرورة المثول شخصيا، والذي يبلغ عددهم 13 متهما، وذلك خلال جلسات المحاكمة منذ بدأها أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة للمحاكمة، وكان المتهمون طلبوا ببراءتهم وانتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج منها من أضرار، لعدم كفاية الأدلة المقدمة، والتي راح ضحيتها أكثر من 110 حالة وفاة، وأصيب 209 من حجاج بيت الله الحرام.