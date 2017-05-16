بالفيديو.. مدرب النصر يوضح أسباب رحيله إلى العين الإماراتي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

روى المدرب الروماني زوران ماميتش، أسباب رحيله عن نادي النصر، وقبول عرض نادي العين الإماراتي، مؤكدا أن العرض المقدم من نادي العين لا يمكن رفضه.

وأوضح زوران ماميتش، أنه قرار استبعاد قائد الفريق حسين عبدالغني سبب له مشاكل إدارية في ناديه السابق النصر، ما أدى إلى قراره بمغادرة الفريق، موضحا أنه فضل الرحيل إلى نادي العين لأن العرض لا يمكن رفضه، مشيرا إلى أن مثل هذا النوع من العروض يأتي للمدرب مرة واحدة في حياته.

وقال ماميتش خلال لقائه في برنامج «صدى الملاعب» على قناة «mbc»، إن الأمير فيصل بن تركي أكد له أهمية حسين عبدالغني للفريق، للإنجازات التي حققها مع النادي، موضحا أن وفاء رئيس النادي لعبدالغني أمر جيد، إلا أن كرة القدم غير معنية بالماضي، بقدر ما هي معنية بما يمكن أن يقدمه اللاعب في المستقبل، لافتا إلى المشاكل الإدارية التي تسببت في تعثر النصر خلال الموسم، ومن ضمنها مشكلة تأخر الرواتب، معربا عن سعادته بما حققه من إنجازات للفريق.