تفاصيل النظام الجديد لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص «العمل المرن» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن اتجاه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إصدار نظام جديد حول توظيف المواطنين في القطاع الخاص، موضحة أنه سيطلق عليه اسم «العمل المرن».

وأوضحت المصادر، أن التوظيف في النظام الجديد سيكون بنظام الساعات ويتسلم الموظف راتبه كل أسبوع، ويعطي الموظف وصاحب العمل مرونة في التعاقد، ولا يلزم صاحب العمل في تعويض الموظف عن الإجازات مدفوعة الأجر، كما لا ينطبق عليه نظام خارج الدوام، لكنه يلزم بتسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية وتوفير التأمين الصحي وتعويض مكافأة نهاية الخدمة.

وأكدت المصادر، أن العمل سيكون بأقل وحدة للأجور وهي نظام الساعات، ويمنح العاملين رواتبهم أسبوعيا وليس شهريا كما هو متبع، مضيفة أن النظام يلزم صاحب العمل أيضا بتوفير الحماية للعاملين المماثلين من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، مبينة أن هذا النظام سيسهم في زيادة توظيف المواطنين بمختلف المجالات، وفقا لصحيفة المدينة.