تفاصيل النظام الجديد لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص «العمل المرن» - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل النظام الجديد لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص «العمل المرن»
كشفت مصادر مطلعة، عن اتجاه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إصدار نظام جديد حول توظيف المواطنين في القطاع الخاص، موضحة أنه سيطلق عليه اسم «العمل المرن».
وأوضحت المصادر، أن التوظيف في النظام الجديد سيكون بنظام الساعات ويتسلم الموظف راتبه كل أسبوع، ويعطي الموظف وصاحب العمل مرونة في التعاقد، ولا يلزم صاحب العمل في تعويض الموظف عن الإجازات مدفوعة الأجر، كما لا ينطبق عليه نظام خارج الدوام، لكنه يلزم بتسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية وتوفير التأمين الصحي وتعويض مكافأة نهاية الخدمة.
وأكدت المصادر، أن العمل سيكون بأقل وحدة للأجور وهي نظام الساعات، ويمنح العاملين رواتبهم أسبوعيا وليس شهريا كما هو متبع، مضيفة أن النظام يلزم صاحب العمل أيضا بتوفير الحماية للعاملين المماثلين من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، مبينة أن هذا النظام سيسهم في زيادة توظيف المواطنين بمختلف المجالات، وفقا لصحيفة المدينة.
orans9999[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 16 دقيقة
انا ما احب التعليق بس هالخبر جدا لعب على عقول الناس انا كمواطن ابحث عن الامان الوظيفي والحين بدال واجلس افكر متى راح يطردوني نهاية كل سنة اجلس افكر متى راح يستغنون عن خدماتي نهاية كل اسبوع
orans9999[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 16 دقيقة
انا ما احب التعليق بس هالخبر جدا لعب على عقول الناس انا كمواطن ابحث عن الامان الوظيفي والحين بدال واجلس افكر متى راح يطردوني نهاية كل سنة اجلس افكر متى راح يستغنون عن خدماتي نهاية كل اسبوع