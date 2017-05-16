تعليم تبوك تكشف حقيقة قرار إيقاف مدير مدرسة «تمزيق الكتب» - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

كشف مدير إدارة تعليم تبوك عمر أبو هاشم، عن حقيقة إصدار قرار بإيقاف مدير مدرسة الرازي الإبتدائية التي شهدت واقعة تمزيق الطلاب للكتب الدراسية بعد انتهاء الاختبارات، مؤكدا عدم وصول قرار رسمي بإيقاف مدير المدرسة.

وأوضح مدير مدرسة الرازي الابتدائية في مدينة تبوك عبدالله البلوي، أن مدير تعليم تبوك أكد له عدم صحة قرار إيقافه عن العمل، وطالبه بأن يجلس على كرسي إدارة المدرسة ويمارس مهامه بأمر منه كمدير مباشر له، مشيرا إلى أن إدارة التعليم بدأت التحقيق معه أمس بحضور مدير تعليم المنطقة.