«الحج والعمرة» تعلن عن ضمانات تقصير السكن عن كل حاج - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

طالبت وزارة الحج والعمرة، أمس الاثنين، مكاتب شؤون الحج والشركات التابعة لها، بتوفير الضمانات اللازمة لخدمة الحجاج، ومنها دفع ضمان بمبلغ 50 ريالاً عن كل حاج، تستقطع في حال التقصير في السكن.

وأكدت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك لتمكين المكتب والشركات من إبرام العقود مع مزودي الخدمات والعمل في الموسم، ويرتفع مبلغ الضمان إلى 200 ريال عن كل حاج في شركات الحج المستقلة، داعية المكاتب والشركات إلى تأمين الضمانات البنكية للسكن والنقل وخدمات مؤسسات الطوافة حتى يتسنى لها إصدار تأشيرات لحجاجها بعد استئجار مساكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستئجار وسائل نقل من النقابة العامة للسيارات وتوفير عقود الإعاشة.

وأوضحت الوزارة أنها خددت 3 طرق لدفع عقود السكن، بحيث تكون دفعة واحدة، أو تقديم ضمان إلكتروني على 3 دفعات الدفعة الأولى 30%، وهي مقسمة كالآتي: 15% لمؤسسة الطوافة، و15% للمالك، والدفعة الثانية 30%، مع رسوم بنكية 250 ريالا، والدفعة الثالثة 40% مع رسوم بنكية 250 ريالاً.

وأشارت الوزارة إلى الطريقة الثالثة هي تقديم ضمان ورقي على 3 دفعات، الدفعة الأولى 30%، وهي مقسمة كالآتي 15% لمؤسسة الطوافة، و15% للمالك، والدفعتان الثانية والثالثة 30% و40% ضمانات ورقية، وتكون عن طريق التفاوض مع المالك.