بالفيديو.. قيادة متهورة لسائقي شاحنات على طريق «الرياض- الدمام» - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تهور قائدي شاحنات النقل الثقيل على طريق الرياض- الدمام، حيث تجاوز السائقين المسار المحدد لهم وهو الحارة اليمنى في الطرق السريعة على أن يكون باقي الطريق للسيارات الخاصة.

ووثق مواطن بكاميرا جواله الشخصي تجاوز الشاحنات المسار المحدد لها، قائلا: «هذا الطريق تسير عليه آلاف العوائل يوميا، وممارسات الشاحنات وعدم التزامها بالقوانين يمثل تهديدا حقيقيا للأرواح»، فيما طالب المغردون الذين تفاعلوا مع الفيديو، المسؤولين بالتدخل لحل هذه الأزمة، ومعاقبة من يخطئ.