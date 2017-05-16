مصرع اثنين في تحطم طائرة في نيوجرسي بأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الإثنين، مصرع اثنين من طاقم طائرة ركاب، بعد تحطمها، قرب مطار صغير في مدينة نيوجرسي بالولايات المتحدة.

وأوضحت شرطة مقاطعة كارلستات أن طائرة من طراز «ليرجيت35» تحطمت مساء أمس، قرب مطار تيتربورو في مدينة نيوجرسي، مضيفة « تحطم الطائرة تسبب بمصرع اثنين من طاقمها، وعدم وجود مسافرين على متنها حين تحطمت».

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن «الطائرة أقلعت من مدينة فيلادلفيا وهبطت فى منطقة صناعية في مقاطعة كارلستات، وفرق الاستجابة للطوارئ وصلوا مكان الحادث بعد وقت قصير من تحطم الطائرة لمحاولة السيطرة على الحريق».