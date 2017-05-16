مقتل 23 داعشيا في معارك متفرقة بالموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قتل 26 من القوات العراقية ومسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي، أمس الإثنين، خلال معارك عنيفة بالجانب الغربي من مدينة الموصل.

وقال ملازم أول في جهاز الرد السريع أحمد التركماني، «3 عناصر من قوات الرد السريع قتلوا في هجوم انتحاري شنه تنظيم داعش مساء أمس الإثنين بسيارة مفخخة في حي الهرمات الثانية شمال غربي مدينة الموصل».

وأوضح اللواء معن السعدي قائد العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب أن «قوات الجهاز قتلت 15 من عناصر داعش خلال التقدم في حي الرفاعي شمال غربي الموصل وبإسناد من طيران التحالف بقيادة الولايات المتحدة».

وفي حي الشفاء المجاور لكلية طب الموصل في الجانب الغربي للمدينة وجهت طائرات أمريكية 4 ضربات جوية دقيقة على منزل كان التنظيم يتخذه مخزنًا للأسلحة، وفق مصدر في القوة الجوية العراقية.

وقال الرائد الطيار حذيفة محمد الحيالي في القوة الجوية العراقية إن «الغارة الأمريكية أسفرت عن تدمير المنزل بالكامل وتدمير جميع الأسلحة بداخله فضلًا عن مقتل نحو 8 مسلحين كانوا داخل المنزل عند استهدافه».