إسرائيل تفرج عن كاتب فلسطيني بعد اعتقاله 4 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

أفرجت السلطات الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، عن الكاتب والروائي الفلسطيني أديب الهودلي، بعد اعتقاله إداريا 4 أشهر، دون تهمة محددة.

ونقلت إسرائيل الهودلي «50 عاما»، من سجن مجدو الواقع شمال مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، إلى حاجز الجلمة الإسرائيلي العسكري، قرب المدينة.

ونقلت الطواقم الطبية الفلسطينية، الهودلي، فور الإفراج عنه، إلى مستشفى جنين الحكومي، لعدم قدرته على الحركة، نتيجة التحاقه قبل 19 يوما، بإضراب المئات من المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية عن الطعام، الذي بدأ في 17 أبريل الماضي؛ للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم داخل السجون.

وقال الهودلي، إن «أوضاع المعتقلين المضربين في السجون الإسرائيلية خطيرة وقاسية، نتيجة استمرار الإضراب منذ نحو شهر، مطالبا برفع وتيرة التضامن مع المعتقلين، وإسنادهم في إضرابهم عن الطعام، حتى تحقيق مطالبهم».