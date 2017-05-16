وفاة والدة حمد الكثيري بعد دخولها في غيبوبة لـ20 يوما أثناء صلاتها - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قال الدكتور حمد بن راشد الكثيري، إن والدته وافتها المنية مساء أمس الاثنين، بعدما دخلت في غيبوبة استمرت عشرين يوما، أثناء تأدتيها صلاة العصر إلى أن فاضت روحها.

وغرد الدكتور حمد الكثيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «‏إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على ما كتب وقدّر، توفيت والدتي الغالية، والصلاة عليها غدًا العصر في جامع ابن باز في الدلم إن شاء الله».

وتابع: «الحمد لله، آخر عهدها قبل دخولها الغيبوبة وهي في صلاة العصر، افتحت صلاتها وشرعت في قراءة الفاتحة ثم كبرت، ثم دخلت في غيبوبة إلى أن فاضت روحها».