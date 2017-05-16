موقف إنساني من بائع «جح» بالمملكة «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر تعليق بائع «جح» لافتة مكتوب عليها «إذا لم يكن لديك مال فلا تستحي وتترك عائلتك بلا أكل.. تفضل وخذ ما تحتاجه، فرزقي ورزقك على الله».

وأظهرت الصورة، التي لم توضح موقع مكان البائع، عرض البائع البضاعة في أحد الشوارع بالمملكة، داعيا من لا يملك مالًا للحصول على الطعام مجانا، ولاقت الصورة تفاعل كبير بين المغردون مطالبين بتكريمه، ودعا آخرون بسعة رزقه.