موقف إنساني من بائع «جح» بالمملكة «صورة» - صحيفة صدى الالكترونية

موقف إنساني من بائع «جح» بالمملكة «صورة»
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر تعليق بائع «جح» لافتة مكتوب عليها «إذا لم يكن لديك مال فلا تستحي وتترك عائلتك بلا أكل.. تفضل وخذ ما تحتاجه، فرزقي ورزقك على الله».
وأظهرت الصورة، التي لم توضح موقع مكان البائع، عرض البائع البضاعة في أحد الشوارع بالمملكة، داعيا من لا يملك مالًا للحصول على الطعام مجانا، ولاقت الصورة تفاعل كبير بين المغردون مطالبين بتكريمه، ودعا آخرون بسعة رزقه.
.. بو إبراهيم ..[ عدد التعليقات: 2666 ] نشر منذ 25 دقيقة
ماشاء الله . بارك الله فيه وفي رزقه .
بنت الديره[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يعطيه على قد نيته وانتبهوا لايكون في الموضوع أن اواحداخواتها هههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26272 ] نشر منذ 13 دقيقة
إينعم هذه هي العادات الحميده اللي نعرفها عن رجال وأبناء هذا الوطن الغالي ، بلد الشرفاء الكرماء ، بلد الإسلام والمسلمين ,,
،، الله يبارك له في حاله وماله وعياله ،، وأن يرزقنا وإياه وكل عبدٍ مسلم من حيث لانحتسب .. آمين .