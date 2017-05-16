التعليم تعلق على حجب مدرسة شهادة طالب تعثر في استكمال الرسوم الدراسية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

حجبت مدرسة أهلية في مدينة عرعر، شهادة طالب في المرحلة الابتدائية، بسبب تعثر ولي أمره في استكمال باقي الرسوم الدراسية.

وأكد ولي أمر الطالب، أنه تأخر في سداد باقي الرسوم الإدارية بسبب تغيير التقويم الدراسي وتسليم الشهادات، فلم يتوافق وقت تسليم الشهادات مع نزول راتبه الشهري، موضحا أنه في حال نزول راتبه، اليوم الثلاثاء، سيتوجه إلى المدرسة لتسلم النسخة الأصلية من الشهادة، مشيرا إلى تمكنه من طباعة نسخة الشهادة عن طريق نظام «نور»، وفقا لصحيفة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية سطام السلطاني، أن الوزارة تجيز حجز الشهادات الدراسية والوثائق بحق المتعثرين في السداد بالمدارس الأهلية لحين إتمام المخالصة المالية مع المدرسة، مؤكدا اعتماد حجب النتيجة في نظام «نور» مؤخرا من قبل ملاك المدارس الأهلية، حفاظا على حقوقهم.