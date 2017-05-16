الجيش العراقي يعلن قرب تحرير الجانب الغربي للموصل بالكامل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، مساء أمس الإثنين، تحرير القوات العراقية أكثر من 90% من الجانب الغربي لمدينة الموصل، شمالي البلاد، من سيطرة تنظيم «داعش».

وأضاف العميد يحيى رسول، أن «داعش خسر العديد من قياداته، والقوات العراقية تحاصر المنطقة التي يتواجد فيها التنظيم المتطرف من جميع الجهات».

وعلى ذات الصعيد، قالت فصائل الحشد الشعبي، استعادتها 36 قرية على مساحة أكثر من 1800 كلم مربع، غرب الموصل قرب الحدود مع سوريا، خلال 4 أيام من القتال ضمن معركة تحرير «ناحية القيروان» و«قضاء البعاج»، من سيطرة داعش.