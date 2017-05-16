الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أغلق سوق الأسهم الأمريكية، مساء أمس الاثنين، على ارتفاع مدعوماً بمكاسب لأسهم التكنولوجيا وأرباح قوية أعلنتها بضع الشركات.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بواقع 85.33 نقطة ما نسبته 0.41 في المئة ليغلق عند مستوى 20981.94 نقطة، في حين صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.48 في المئة ما يعادل 11.42 نقطة ليصل عند مستوى 2402.32 نقطة.

وحقق مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مكاسب بمقدار 28.44 نقطة ما نسبته 0.46 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 6149.67 نقطة .