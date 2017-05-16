بالفيديو.. رد فعل أب فاجأه نجله بسيارة هدية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يفاجئ والده بإهدائه سيارة، وأظهر الفيديو رد فعل الأب الذي أبدى سعادته البالغة بالهدية وقدم الشكر لابنه ولأولاده.

ونشر الشاب ناصر الحربي، مقطع الفيديو على حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يقف بجانب السيارة المزينة بالورود ليفاجئ والده الذي كان يقف في فناء المنزل، وقام بتشغيل أغنية أثناء إهدائه السيارة لوالده وهو ما تفاعل معها باقي أفراد الأسرة، وأكد الحربي أن كل ما دفعه في السيارة رجع له كاملا، متمنيا أن يكون قدوة لغيره.