إيمي سمير غانم ترد على أخبار مرضها بصورة مُميزة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نشرت إيمي سمير غانم صورةً لها تجمعها بصديقاتها، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، بعد غياب دام أسابيع، حيث كانت الصورة بمثابة ردٍّ على الأخبار المتداولة حول إصابتها بمرض غير معروف، بهدف طمأنة جمهورها على صحَّتها.

وتداولت المواقع الإلكترونية أخباراً تتناول إصابة الممثلة المصرية بمرض خطير، وذلك بعد أن صرَّحت الممثلة المصرية دلال عبد العزيز، والدة إيمي، خلال أحد اللقاءات التلفزيونية أنها تمر بحالة نفسية سيئة، نتيجة إصابة ابنتها بمرض لم تفصح عن طبيعته، غير أن عبد العزيز أوضحت لموقع مصراوي أن اللقاء كان مسجلاً قبل 3 أشهر، حيث مرت ابنتها بأزمة صحية بسبب مشكلات في المعدة، وخضعت للعلاج تحت إشراف أطباء متخصصين “و عبرت المحنة الحمد لله “.