أبو الغيط: آمل ألا يقع ترمب فريسة للألاعيب والمناورات الإسرائيلية - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أمله ألا يقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فريسة «للألاعيب ومناورات إسرائيل».

وقال أبو الغيط في تصريح للصحفيين لدى وصوله مطار بيروت، مساء أمس الإثنين “آمل ألا يقع ترمب فريسة للألاعيب والمناورات التي يمكن أن تضعها إسرائيل في طريقه.. وأتمنى أن يكون للزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى المنطقة، انعكاسات إيجابية وأن يتبنى مواقف جديدة ابتعدت عنها الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية».

ويبدأ ترامب في 23 مايو الجاري، أولى جولاته الخارجية الرسمية التي يزور خلالها السعودية وإسرائيل والفاتيكان.

وتابع: «أتمنى أن يلتزم بتنفيذ عملية سلام نشطة يتحقق من خلالها الأمل الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.. معتبرا زيارة ترمب إلى السعودية وإلى المنطقة يعكس اعترافًا بأهمية الشرق الأوسط والحاجة إلى إقامة تفاهم وتعاون وتنسيق بين العالم الإسلامي من ناحية والولايات المتحدة باعتبارها القطب الرئيسي في العالم الغربي من ناحية أخرى»