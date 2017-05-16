خروج دفعة من القافلة العاشرة من مهجري حي الوعر إلى إدلب بسوريا - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

خرجت، أمس الإثنين، دفعة من القافلة العاشرة من مهجري حي الوعر بمحافظة حمص وسط سوريا، إلى ريف محافظة إدلب، شمال غربي البلاد، وذلك في إطار اتفاق مع النظام السوري بهذا الخصوص.

وقال شهود عيان، إن «قسمًا من حافلات القافلة المخصصة لإجلاء ألفين و700 شخصٍ من سكان حي الوعر، غادرت الحي باتجاه مدينة معرة مصرين في محافظة إدلب.. والقافلة المكونة من 65 حافلة، تضم 520 عائلة، بينها 80 طفلًا رضيعًا، و10 عائلة يتيمة الأب.. وسيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر السوري ترافق حافلات القافلة إلى معرة مصرين».