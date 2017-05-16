انتخاب سعيد آل عريعر رئيسا للجنة التنمية الاجتماعية بظهران الجنوب - صحيفة صدى الالكترونية

انتخاب سعيد آل عريعر رئيسا للجنة التنمية الاجتماعية بظهران الجنوب
أسفرت انتخابات أعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة ظهران الجنوب التي أقيمت مساء أمس الاثنين، بمقر مدرسة محمد بن القاسم الابتدائية بحي الغيل، عن انتخاب سعيد سعد آل عريعر رئيسا و منصور حيان الوادعي نائباً للرئيس و عثمان محمد الجميلي أميناً للصندوق .
كما ضمت عضوية كل من: سالم مسفر عروي – عبدالله محمد داهش – عبدالله هصام داهش – محمد حسين الوادعي – سلطان حسين مشحم – ظافر مضواح آل خرصان – محمد صالح آل زاهر – أحمد محمد دريني.
يذكر أن عدد الناخبين بلغ 144 شخصاً ممن انطبقت عليهم الشروط .
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