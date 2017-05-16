انتخاب سعيد آل عريعر رئيسا للجنة التنمية الاجتماعية بظهران الجنوب - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أسفرت انتخابات أعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة ظهران الجنوب التي أقيمت مساء أمس الاثنين، بمقر مدرسة محمد بن القاسم الابتدائية بحي الغيل، عن انتخاب سعيد سعد آل عريعر رئيسا و منصور حيان الوادعي نائباً للرئيس و عثمان محمد الجميلي أميناً للصندوق .

كما ضمت عضوية كل من: سالم مسفر عروي – عبدالله محمد داهش – عبدالله هصام داهش – محمد حسين الوادعي – سلطان حسين مشحم – ظافر مضواح آل خرصان – محمد صالح آل زاهر – أحمد محمد دريني.

يذكر أن عدد الناخبين بلغ 144 شخصاً ممن انطبقت عليهم الشروط .