بالفيديو.. العمل: «مساند» تتيح إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من 11 دولة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أمس الاثنين، إمكانية إصدار تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من 11 دولة حول العالم إلكترونيا عبر برنامج «مساند».

وقال في اتصال هاتفي عبر قناة «الإخبارية»، إنه بإمكان 600 ألف مواطن مسجلين في برنامج «مساند» إتمام عملية استخراج تأشيرة الاستقدام دون الحاجة للتعامل مع المكاتب التابعة للوزارة، لجلب عمالة منزلية أو سائقين من بنجلاديش والهند وباكستان والفلبين وفيتنام وسيريلانكا وكمبوديا، مضيفا أن الوزارة تعمل على إضافة دول أخرى للربط الإلكتروني الذي يتيح الاستقدام من خلال برنامج مساند.