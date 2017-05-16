بالفيديو.. مواطن يواصل فضح كذب ادعاءات القناة الموالية لإيران - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

واصل، المواطن أبو عبدالله، كشف كذب القناة الموالية لإيران والتي شهدت مداخلة من مواطنة أول أمس كذبت فيها ادعاءات تلك القناة عن الأحداث الإرهابية التي شهدتها حي المسورة الأسبوع الماضي.

وفند المواطن، ادعاءات وكذب مذيع القناة في اتصال هاتفي وتزييفه للوقائع وإثارة البلبلة، حيث ادعى المذيع أن القوات السعودية تطلق النار عشوائيا على المواطنين في حي المسورة ما أدى لاستشهاد طفل، ليرد عليه المواطن بأن من قتله هم الإرهابيون المندسون، مؤكدا أن القناة تعيد نفس الصور وتدعي أنها لحي المسورة، منذ 6 أيام.

وادعى المذيع أن المساجد والبيوت وخزانات المياه تُستهدف هناك، فرد عليه المواطن إن هذه أماكن عشوائية وأوكار خرج منها أهلها واستلموا مبالغ، وسكنوا أماكن أخرى، فأصبحت أوكاراً للإرهابيين ويجب إزالتها.

فأعاد المذيع الحديث عن «الشهداء المزعومين»، فرد عليه المواطن بأنهم إرهابيون مندسون، ثم سأل المذيع عن المكان الذي تبث منه القناة إرسالها، فقال: لا يهم من أين تبث؟، فرد عليه أنت تعيش خارج أرض الواقع، أما نحن ففي أرض الواقع، واستمر الجدال بينهما وأنهى المذيع الحوار بقطع الاتصال.