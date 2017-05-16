بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران بمحطة وقود بسبب صاعقة رعدية بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني في منطقة الباحة من السيطرة على حريقا شب في خزان وقود بإحدى محطات تعبئة الوقود بمدينة المندق، إثر تعرضه لصاعقة رعدية أثناء هطول الأمطار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة اشتعال النيران بخزان الوقود جراء تعرضها لصاعقة رعدية، الأمر الذي أدى إلى إرباك المتواجدين بالمحطة وفر عدد كبير منهم فور رؤيتهم للنيران، إلا أن فرق الدفاع المدني تدخلت وسيطرت على الوضع ومنعت من انتشار الحريق في المحطة.

ومن جانبه أكد متحدث الدفاع المدني العقيد جمعان الغامدي، أن خزانات الوقود لإحدي المحطات في محافظة المندق تعرضت لصاعقه رعديه، لافتا إلى أن تمركز إحدى فرق الدفاع المدني بجوار المحطة ساعد في مباشرة الحادث سريعا وإخماده في بدايته.