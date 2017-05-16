«يونيسيف» تخصص مليوني دولار لمكافحة الكوليرا في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أمس الإثنين، تخصيص 2 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن عبر توفير الأدوية اللازمة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور سمير الشيباني، في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، مع ممثلة “يونيسيف” في اليمن، ميرتشل ريلانو.

وقال نائب وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور سمير الشيباني خلال لقائه مع ممثلة «يونيسيف» في اليمن، ميرتشل ريلانو، إن مرض الكوليرا انتشر بين المواطنين، خاصة بين الأطفال، ودعا إلى تنسيق الجهود وتقديم الدعم لمحاربة هذا الوباء بدءا من صنعاء.

من جانبها أوضحت المسؤولة الأممية أن يونيسيف تعمل من أجل حماية الطفولة في اليمن، وتدرك الوضع الإنساني الصعب.