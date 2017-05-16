هطول أمطار على رجال ألمع - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 56 دقيقة 1٬334 3 الاخبار المحلية هطول أمطار على رجال ألمع راشد آل شريه(صدى): هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة رجال ألمع، أمس الاثنين، شملت معظم أرجاء المحافظة، ارتوت على إثرها الأرض . جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد . الوسوم:أمطار, أمطار خفيفة, رجال ألمع
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 7208 ] نشر منذ 54 دقيقة
الامططارر عامةة اللهم لك الحمدد ..
💟💚💙💖💕❤
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26258 ] نشر منذ 53 دقيقة
جعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26258 ] نشر منذ 53 دقيقة
** جعلها الله امطار خير …………… .