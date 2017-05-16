 هطول أمطار على رجال ألمع - صحيفة صدى الالكترونية

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هطول أمطار على رجال ألمع

هطول أمطار على رجال ألمع
راشد آل شريه(صدى):

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة رجال ألمع، أمس الاثنين، شملت معظم أرجاء المحافظة، ارتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 26258 ] نشر منذ 53 دقيقة

جعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين .

[ عدد التعليقات: 26258 ] نشر منذ 53 دقيقة

** جعلها الله امطار خير …………… .

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