هطول أمطار على رجال ألمع - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة رجال ألمع، أمس الاثنين، شملت معظم أرجاء المحافظة، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .