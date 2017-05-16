وزير الخارجية الكويتي يبدي استعداد بلاده لإستضافة الأطراف اليمنية مجدداً - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله اليوم الاثنين استعداد بلاده لاستضافة الأطراف اليمنية حال وجدت صيغة نهائية تنهي الأزمة الدائرة هناك.

وأشار الجار الله إلى الالتزام بمعالجة الوضع اليمني، خصوصاً أن الكويت احتضنت مشاورات السلام على مدار ثلاثة أشهر.

وأكد الجار الله أن تشكيل مجلس انفصالي في الجنوب اليمني يعتبر تطوراً سلبياً في مسار الوضع اليمني، مشدداً على أن هذا الإعلان سيموت، ولن تكتب له الحياة، وكل المعطيات ترفض مثل هذا الإعلان والتوجه.

جاء ذلك في رد للجار الله على أسئلة الصحافيين على هامش الندوة التي نظمها معهد (سعود الناصر الصباح) الدبلوماسي الكويتي تحت عنوان (تطور حقوق المرأة في دولة الكويت).