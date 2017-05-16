مفلح القحطاني: صدور قرار تمكين المرأة يساهم في حل مشكلات كثيرة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني، الأمر السامي الذي صدر مؤخرا بتمكين المرأة من الخدمات دون موافقة ولي أمرها سيساهم في إيجاد حلول لبعض الإشكالات التي كانت تواجهها.

وأكد القحطاني، خلال استقبال السفير السويدي لدى المملكة يان كنوتسون في مقر الجمعية، أن صدور هذا الأمر، يعد ركناً مهماً في مجال دعم حقوق المرأة في المملكة، ويهدف إلى حصولها على الخدمات بشكل أيسر.

وناقش القحطاني مع السفير السويدي التطورات الأخيرة التي طرأت في مجال حقوق المرأة، ومنها عضويتها في مجلس الشورى، ومشاركتها في الانتخابات البلدية، وتوليها مناصب قيادية في الدولة، والسماح لها بممارسة مهنة المحاماة، ودعم حقها في العمل والتعليم والصحة.