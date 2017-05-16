حقوق الإنسان اليمنية تناشد الصليب الأحمر بالتدخل لإنقاذ 45 سجينا معرضين للموت - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

ناشدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية منظمة الصليب الأحمر الدولية، بالتدخل لإنقاذ حياة أكثر من 45 مختطفا في سجون ميليشيا الانقلابيين، بعد إصابتهم بمرض الكوليرا بصنعاء.

وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، أن المختطفين في سجون الميليشيا لم ينالوا الرعاية الصحية اللازمة بعد إصابة أكثر من 45 منهم بالكوليرا في سجن هبرة وسجن الأمن السياسي بصنعاء.

وأضاف في رسالة إلى الصليب الأحمر: ” إن المختطفين يتم وضعهم في عنابر تمتلئ بالمجاري في بدروم السجن، مما زاد من عدد المصابين بالأمراض الوبائية ” .

وأوضح عسكر أن لميليشيا الانقلابية منعت إدخال المياه النظيفة للمختطفين ليومين متتاليين، مناشداً المنظمة الدولية بسرعة الاطلاع على حالة المختطفين والإفراج عنهم في أسرع وقت.