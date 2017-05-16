فعل فاضح من مراسل تلفزيوني خلال مسابقة غنائية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ألقت الشرطة الاوكرانية،اليوم الاحد، القبض على شخص قفز إلى خشبة المسرح خلال مسابقة يوروفيجن الغنائية، وقام بخلع بنطاله، بينما كانت مغنية تؤدي أغنيتها.

واقتحم فيتالي سيديوك، وهو مراسل تلفزيوني اعتاد ملاحقة المشاهير خشبة المسرح، متَّشحا بعلم أستراليا، قبل أن يخلع بنطاله ويكشف عن مؤخرته.

وتابع ملايين المشاهدين حول العالم الواقعة عبر شاشات التلفزيون، كما انتشرت بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحفل الختامي للمسابقة الليلة الماضية، الذي جرى في كييف.