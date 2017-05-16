بالصور.. السديس يدشن حملة فرقان لأحكام المصحف وفضائل القرآن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس حملة فرقان لأحكام المصحف وفضائل القرآن .

وتعنى هذه الحملة بجميع البرامج القرآنية داخل المسجد الحرام وكذلك أحكام المصحف وما يلحق بها من مسائل وهي عبارة عن تطبيق الكتروني ونشرة مصاحبه.

وأكد الرئيس العام على أهمية الرعاية والعناية والاهتمام بكتاب الله الكريم وذلك بحفظه وتجويده وتفسيره وتشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله حفظاً وأداء وتدبراً والإسهام في ربط الأمة بالقرآن الكريم مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة وإبراز جهود القيادة الرشيدة – حفظها الله – في خدمة ضيوف الرحمن.

وأفاد مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب فضيلة الشيخ علي النافعي بأن جميع فرق العمل بهذه الإدارة تبذل كل ما بوسعها من جهد في خدمة كتاب الله والعناية برواد بيت الله الحرام والحرص على إيصال رسالة الحرم المكي الشريف, من أجل أن يستثمر قاصديه أوقاتهم في الارتباط بكتاب الله وهداياته.

وأضاف وكيل إدارة شؤون المصاحف والكتب الأستاذ غازي الذبياني بأن الجميع مستعد لموسم عظيم وهو موسم قرآن والإدارة في كامل استعدادها ولله الحمد من أجل خدمة بيت الله العتيق وزواره.

وكرم الرئيس العام المتميزين في إدارة شؤون المصاحف والكتب في جميع المجالات.

وفي نهاية اللقاء شكر فضيلة الشيخ علي النافعي معالي الرئيس العام على توجيهاته وعمه ووقوفه إلى جانب جميع الإدارات العاملة بالرئاسة ومن ضمنها إدارة شؤون المصاحف والكتب, كما دعا الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يبارك في خادم الحرمين الشريفين وأن يبلغ الجميع شهر رمضان وهم بخير صحة وعافية.

حضر اللقاء الأستاذ خالد اللحياني مسؤول الصيانة , والأستاذ توفيق دين المسؤول التقني, والأستاذ فهد الشيباني رئيس الوردية الرابعة وعدد من الموظفين.