جامعة جازان تبحث عن حلول لتجمع مياه الأمطار عقب نهاية العام الدراسي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

وجه مدير جامعة جازان الإدارة العامة للمشاريع بإيجاد حلول لتجمع مياه الأمطار في المواقف وفق الإمكانات المتاحة، كحل عاجل عقب انتهاء الموسم الدراسي.

و اوضحت الجامعة أن تجمع مياه الأمطار في مواقف المدينة الجامعية مشكلة قائمة منذ بدء إنشاء المدينة الجامعية،ويعود ذلك لعدم تنفيذ مشروع ضخم للبنية التحتية والذي يقع ضمنه تصريف مياه الأمطار.

وأشارت الجامعة الى ان المشروع تم ترسيته على إحدى الشركات في عام ٢٠١٢ إلا أن تأخير إجازة المشروع تعاقديا أدى الى إلغائه.