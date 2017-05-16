نجل آخر شاه لإيران يدعو لثورة ضد حكم نظام الملالي - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

قال رضا بهلوي، الابن الأكبر لآخر شاه تولى حكم إيران، قبل ثورة الخميني عام 1979، القوة في إيران هي قوة الشعب، متنبئا بأن نظام الملالي سيسقط قريبا.

وطالب بهلوي في حوار لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، بانتفاض الشعب الإيراني ضد حكم الملالي في طهران، وتأسيس ملكية برلمانية تقوم على القيم الديمقراطية كالحرية وحقوق الإنسان.

وأكّد بهلوي إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان بوسعه أن يفعل كثيرًا من أجل إشعال الثورة في إيران، لكنه تجاهل دعوات الشعب الإيراني إلى التغيير واختار الانحياز إلى النظام الحاكم عبر توقيعه الاتفاق النووي الإيراني .