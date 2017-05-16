البيت الأبيض: أجهزة الحكومة الأمريكية لم تتضرر من فيروس الفدية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد البيت الأبيض، أن ما يقارب 70 ألف جهاز كمبيوتر تعرض لهجمات القرصنة المعلوماتية التي تستهدف الحصول على فدية من أصحابها.

وقال ” توم بوسارت ” مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن الداخلي، إنه لا يعلم شيئًا عن قيام أشخاص بدفع أموال مقابل السماح لهم باستخدام أجهزتهم التي تعرضت للقرصنة .

وأوضح أنه تم تحديد ثلاثة أنواع من برامج الفيروسات المستخدمة في الهجمات، وأن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالحكومة الأمريكية لم تتضرر من الهجمات.

وتواصل الإدارة الأمريكية البحث عن المتورطين في هذه الهجمات التي بدأت يوم الجمعة الماضي واستهدفت مئات الآلاف من الأجهزة المنزلية والحكومية والتابعة للشركات في مختلف أنحاء العالم.