الاخضر يواصل تدريباته استعداداً لإستراليا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

في اطار استعداد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهته القادمة أمام منتخب استراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م،يواصل التدريب بنادي الشباب ضمن الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين تنوعت ما بين اللياقية و التكتيكية التي تركزت على دقة التمرير و اختتمت الحصة التدريبية بتقسيمه بمنتصف الملعب ركز على لعب الكرة السريعة والتسديد على المرمى .