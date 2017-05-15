ثلاثة خيارات امام الزمالك بخصوص كهربا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تدرس ادارة نادي الزمالك بقيادة رئيس النادي مرتضى منصور ثلاثة خيارات بخصوص مهاجم الفريق الاول بالنادي محمود عبد المنعم كهربا.

الخيار الال بالنسبة للادارة الزمالكاوية هو الابقاء على كهربا في صفوف الفريق بعد حالة سوء المتسوى التي مر بها الفريق مؤخراً،و الثاني اعارته لأحد الاندية الخليجية ، والثالث بيعه بشكل نهائي و الاستفادة من الماقبل المادي في جلب أكثر من لاعب.

وخاض ” كهربا ” المران الأول له مع الزمالك منذ عودته من الإعارة مع فريق الإتحاد ، و أجرى تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية ، ثم إنضم إلى التدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة المدير الفني البرتغالي للقلعة البيضاء ” أوجوستو إيناسيو .