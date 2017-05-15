العابد يشارك في مران الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الاثنين تدريباته؛ تحضيرًا للقاء نظيره “الأهلي”، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتركّزت الحصة التدريبية على النواحي البدنية والفنية، إذ أجرى اللاعبون المشاركون في لقاء التعاون تدريباتهم في صالة الإعداد البدني، في الوقت نفسه أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا؛ تركّز على الجوانب الفنية، طبّق الجهاز الفني -في بدايته- تدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة.

فرض بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز مناورة على جزء من مساحة الملعب، شهدت مشاركة اللاعب نواف العابد بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، بينما واصل الخماسي سلمان الفرج، ياسر الشهراني، ياسر القحطاني، مجاهد المنيع وليو بوناتيني برامجهم التأهيلية المعدة لهم مسبقًا.

ويؤدي الفريق في الفترة المسائية من يوم غد الثلاثاء مرانًا مغلقًا؛ تحضيرًا لملاقاة “الأهلي” في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.