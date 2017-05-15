بالفيديو .. رعب مريم حسين عند سحب الدم من اصبعها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة العراقية مريم حسين مقطع فيديو قصير عبر حسابها على سناب شات،لزيارتها الاخيرة لطبيبة التغذية الخاصة بها.

و تشتكي مريم مؤخراً من زيادة في وزنها،بعد ولادتها الأخيرة،و هو ما استدعى زيارتها لطبيبة التغذية لاما.

ويظهر الفيديو استقبال لاما لمريم في عيادتها الخاصة ،ويبدو من الحوار ان العلاقة بينهما طيبة للغاية،هذا قبل ان تطلب الطبيبة اخذ عينة دم من اصبع مريم التي ابدت خوفاً شديدا جداً من الامر.

ودخلت مريم في نوبة من الصراخ و الالم الشديدن لمجرد اخذ عينة دم من اصبعها،و التي على ما يبدو ان تلك الوخذة ستؤثر على العلاقة الطيبة بينها و بين طبيبتها.