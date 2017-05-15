نظر الاستئناف على حظر دخول مواطني 6 دول الى امريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تستمع إحدى محاكم الاستئناف الاتحادية الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى مرافعات بشأن الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول مسافري ست دول.

وستستمع هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف الدائرة التاسعة إلى مرافعات لمدة ساعة في القضية التي تبدأ الساعة التاسعة والنصف صباحا (الساعة16:30 بتوقيت جرينتش) في سياتل بواشنطن، في أحد الطعون المتعددة على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

واستأنفت إدارة ترامب قرارا كان قد أصدره أحد القضاة الاتحاديين في هاواي تم بموجبه (القرار) إيقاف تنفيذ الأمر التنفيذي بالكامل، الذي كان ينص أيضا على وقف إصدار أي طلبات لجوء جديدة من مختلف أنحاء العالم لمدة 120 عاما.

وجرى الاستماع إلى طعن منفصل في إحدى المحاكمة الاتحادية في فيرجينيا مطلع الشهر الجاري.

وقضت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو ضد النسخة الأصلية من حظر السفر في فبراير، رافضة إعادة القواعد على التأشيرات ودخول اللاجئين بانتظار مراجعة قانونية.

وقال البيت الأبيض إن قانون الهجرة يعطي الرئيس صلاحيات واسعة النطاق لمنع دخول أي شخص إلى الولايات المتحدة.