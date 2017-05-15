 تايلاند تمنح فيسبوك مهلة 24 ساعة لحذف فيديو «محرج» لملك البلاد - صحيفة صدى الالكترونية

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تايلاند تمنح فيسبوك مهلة 24 ساعة لحذف فيديو «محرج» لملك البلاد

تايلاند تمنح فيسبوك مهلة 24 ساعة لحذف فيديو «محرج» لملك البلاد
بانكوك(صدى):

خاطبت السلطات التايلاندية إدارة شركة ” فيسبوك ” لحذف فيديو محرج لملك البلاد ماها فاجيرالونغكورن، مانحة الشركة 24 ساعة، تنتهي في العاشرة من صباح غد الثلاثاء.

ويظهر الفيديو ملك تايلاند وهو يسير بصحبة امرأة في مركز تجاري، مرتديًا صديري وبنطلون جينز، وقد امتلأ جسده بالوشوم.

وحسب صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية فرغم أن الوصول إلى الفيديو أصبح ممنوعًا في بعض المناطق حول العالم، الا أن السلطات التايلاندية أعلنت أن ” 121 ” صفحة على ” فيسبوك ” لا تزال تبثه.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 6 دقائق

ملك تايلاند له سوابق .

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