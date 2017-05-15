 صورة طفل يتعرض لأشعة الشمس تثير غضب النشطاء والداخلية تعلق - صحيفة صدى الالكترونية

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صورة طفل يتعرض لأشعة الشمس تثير غضب النشطاء والداخلية تعلق

صورة طفل يتعرض لأشعة الشمس تثير غضب النشطاء والداخلية تعلق
طلال الغامدي(صدى):

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفل يجلس في صندوق سيارة تحت أشعة الشمس الحارقة.

وعبر النشطاء عن غضبهم من مثل هذه الصورة ، التي وصفوها بالمستفزة.

وعلق حساب ” كلنا أمن ” التابع لوزارة الداخلية، عبر تويتر: ” أهلًا بك، بإمكانك التبليغ عن ذلك من خلال النظام للدوريات الأمنية والتي من طريقها سيتم معالجة الحالة وتحويلها للجهات المختصة شكرًا لك ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 13 دقيقة

ما ذبحنا الا اثير غضب النشطاء طيب يانشطاء قطو في باص او سيارة خصوصي توديه وتجيبه قال ايش غضب النشطاء

[ عدد التعليقات: 26221 ] نشر منذ 8 دقائق

صدقت يا ولد وين رايح .. كلام معقول ..

.. يحشرون خشومهم بااللي ماهم فاهمين ويش قصته ، فقط لإثارة البلبله ,,,

,,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,,

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