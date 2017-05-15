صورة طفل يتعرض لأشعة الشمس تثير غضب النشطاء والداخلية تعلق - صحيفة صدى الالكترونية

صورة طفل يتعرض لأشعة الشمس تثير غضب النشطاء والداخلية تعلق
انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفل يجلس في صندوق سيارة تحت أشعة الشمس الحارقة.
وعبر النشطاء عن غضبهم من مثل هذه الصورة ، التي وصفوها بالمستفزة.
وعلق حساب ” كلنا أمن ” التابع لوزارة الداخلية، عبر تويتر: ” أهلًا بك، بإمكانك التبليغ عن ذلك من خلال النظام للدوريات الأمنية والتي من طريقها سيتم معالجة الحالة وتحويلها للجهات المختصة شكرًا لك ” .
ولد وين رايح[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 13 دقيقة
ما ذبحنا الا اثير غضب النشطاء طيب يانشطاء قطو في باص او سيارة خصوصي توديه وتجيبه قال ايش غضب النشطاء
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26221 ] نشر منذ 8 دقائق
صدقت يا ولد وين رايح .. كلام معقول ..
.. يحشرون خشومهم بااللي ماهم فاهمين ويش قصته ، فقط لإثارة البلبله ,,,
,,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,,