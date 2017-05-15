صورة طفل يتعرض لأشعة الشمس تثير غضب النشطاء والداخلية تعلق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفل يجلس في صندوق سيارة تحت أشعة الشمس الحارقة.

وعبر النشطاء عن غضبهم من مثل هذه الصورة ، التي وصفوها بالمستفزة.

وعلق حساب ” كلنا أمن ” التابع لوزارة الداخلية، عبر تويتر: ” أهلًا بك، بإمكانك التبليغ عن ذلك من خلال النظام للدوريات الأمنية والتي من طريقها سيتم معالجة الحالة وتحويلها للجهات المختصة شكرًا لك ” .