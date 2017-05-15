الربيعان يروي جوانب من حياة الأمير نايف - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

روى نائب وزير الداخلية ” عبدالرحمن الربيعان ” خلال إحدى جلسات معرض ” نايف .. القيم ” ، بعضاً من صفات الأمير نايف؛حيث قال أنه كان عادلًا من غير ضعف، قويًّا من غير ظلم، يقول الحق ولا يخشى لومة لائم، كان كريمًا شجاعًا هادئًا في اتخاذ القرار الصحيح وإيصال رأيه بأسلوب حضاري وصريح.

وأضاف كان -رحمه الله- يجيد الاستماع للشخص الذي يتحدث إليه، دقيق القراءة للعمل الذي كان يعرض عليه، فقد كان يهتم بأدق التفاصيل.

و اتابع أن الأمير نايف يَعتبر الثوابت الشرعية خطًّا أحمرَ وتحتل عنده مكان الصدارة؛ وذلك بالحفاظ على الضرورات الخمس التي أمر الشرع بالحفاظ عليها. وكان -رحمه الله- يرى أن الأمن والاستقرار أمانة يجب الحفاظ عليها ورعايتها؛ حيث إن المواطن هو رجل الأمن الأول.