خبير في الطقس: الصيف يبدأ 16 رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال خبير الطقس والمناخ والأحوال الجوية، معاذ الأحمدي، إن فصل الصيف يبدأ 21 يونيو المقبل الموافق 16 رمضان 1438، وينتهي في 21 سبتمبر الموافق 29 ذي الحجة 1438.

وتابع الأحمدي: يأتي بعد ذلك فصل الخريف، الذي يبدأ في 23 سبتمبر الموافق 2 محرم 1439، وينتهي في 21 من ديسمبر الموافق 4 ربيع الآخر 1439. مشيرًا إلى أن موسم الأمطار يبدأ في 16 أكتوبر الموافق 25 محرم 1439.