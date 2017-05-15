 خبير في الطقس: الصيف يبدأ 16 رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

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خبير في الطقس: الصيف يبدأ 16 رمضان

خبير في الطقس: الصيف يبدأ 16 رمضان
عادل الحربي(صدى):

قال خبير الطقس والمناخ والأحوال الجوية، معاذ الأحمدي، إن فصل الصيف يبدأ 21 يونيو المقبل الموافق 16 رمضان 1438، وينتهي في 21 سبتمبر الموافق 29 ذي الحجة 1438.

وتابع الأحمدي: يأتي بعد ذلك فصل الخريف، الذي يبدأ في 23 سبتمبر الموافق 2 محرم 1439، وينتهي في 21 من ديسمبر الموافق 4 ربيع الآخر 1439. مشيرًا إلى أن موسم الأمطار يبدأ في 16 أكتوبر الموافق 25 محرم 1439.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13296 ] نشر منذ 22 دقيقة

وين كلامكم العام الماضي
ان رمضان الفايت اخر رمضان يجي بالصيف

كلة…………..
كل هالامور علمها عند الله

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