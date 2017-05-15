خبير في الطقس: الصيف يبدأ 16 رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

خبير في الطقس: الصيف يبدأ 16 رمضان
قال خبير الطقس والمناخ والأحوال الجوية، معاذ الأحمدي، إن فصل الصيف يبدأ 21 يونيو المقبل الموافق 16 رمضان 1438، وينتهي في 21 سبتمبر الموافق 29 ذي الحجة 1438.
وتابع الأحمدي: يأتي بعد ذلك فصل الخريف، الذي يبدأ في 23 سبتمبر الموافق 2 محرم 1439، وينتهي في 21 من ديسمبر الموافق 4 ربيع الآخر 1439. مشيرًا إلى أن موسم الأمطار يبدأ في 16 أكتوبر الموافق 25 محرم 1439.
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 13296 ] نشر منذ 22 دقيقة
وين كلامكم العام الماضي
ان رمضان الفايت اخر رمضان يجي بالصيف
كلة…………..
كل هالامور علمها عند الله
َ, ٍآآٌسًـسًـوُؤِؤمِـهِہُُُ,َ .. 🍃[ عدد التعليقات: 7185 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يصبرناا ؤيكتب الاجرر ..
حر ابهااا مؤؤؤؤت 😪😪😪