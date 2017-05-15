بالفيديو.. امرأة تحرج رئيسة الوزراء البريطانية - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

نشرت صحيفة جارديان البريطاني عبر موقعها الغلكتروني ، فيديو ، لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تتعرض لموقف محرج خلال جولة تقوم بها .

وأظهر الفيديو امرأة تعترض ماي أثناء زيارتها لسوق أبنغدون، وتخاطبها وقد ظهر عليها الغضب والاستياء بسبب سياسة الحكومة على الصعيد التقديمات الاجتماعية.

وقالت السيدة الغاضبة ” لا أستطيع العيش بما يتبقى لي من 100 جنيه إسترليني، وذلك بعد استبدال بدل معيشة العجز بدفع الاستقلال الذاتي ” .

وردت ماي قائلة إن حكومتها لديها “الكثير من الخطط للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية”، بيد أن الناخبة واصلت الصراخ في وجهها.

وتابعت السيدة ” أعاني من صعوبات في التعلم، ولا أحصل على رعاية.. أنا غاضبة وأبحث عن شخص ما لمساعدتي، لأنني لا أستطيع فعل كل ما أريد القيام به ” .

وأضافت ” أنا أتحدث باسم جميع الأشخاص وليس عن نفسي فقط، كل الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الصحة العقلية ” .