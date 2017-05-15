بالفيديو.. عبير العنزي تكشف عن حالتها الصحية بعد تبرعها بجزء من كبدها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت الممرضة عبير العنزي في مقطع مصور جمعها بالفنان فايز المالكي،ان حالتها الصحية جيدة جداً بعد مرور حوالي 5 أشهر من تبرعها بجزء من كبدها ،لتنهي معانة طويلة لمريضة.

و قالت عبير انها لم تكن خائفة من التبرع لأنها تعلم أن الفريق الطبي الذي يشرف على أية جراحة يكون تركيزه الأول على المتبرع ويبذلون كل ما بوسعهم لضمان سلامته.

ولفتت الى أنها أقدمت على هذا العمل بدافع إنساني بحت، حيث وضعت نفسها مكان المريضة وتخيلت معاناتها فقررت التبرع لها لتخفيف هذه الآلام.