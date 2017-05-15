حملة تفتيشية تغلق 10 مقاهٍ مخالفة ومحلا به حيوانات مفترسة في أبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

شنت أمانة منطقة عسير اليوم ، حملة على الأماكن المخالفة ، أسفرت عن إغلاق 10 مقاهٍ لمخالفتها الاشتراطات الصحية .

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة، المهندس عبدالعزيز الرمثي، أن المقاهي المغلبقة سبق وأن أنذر أصحابها لتصحيح أوضاعها والبحث عن مواقع جديدة بعيدة عن التجمعات السكنية إلا أنهم لم يستجيبوا لهذه التحذييرات .

وأشار الرمثي إلى أن الفريق المكلف بتنفيذ الحملة أغلق مركز تسوق وترفيه يقع على الحزام الدائري بأبها، لمخالفة مالكه الأنظمة، بعد جلبه حيوانات مفترسة ووضعها في موقعٍ داخل المركز غير مهيأ للسيطرة على هذه الحيوانات.