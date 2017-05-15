الهلال يتصدر الأندية السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

احتل نادي الهلال السعودي، المركز الأول على مستوى الأندية السعودية، والـ 79 عالميًا، في التصنيف الأسبوعي الصادر اليوم الإثنين، لأفضل الأندية، والذي يصدره موقع club world ranking.

وحصد الهلال 536 نقطة، ليرفع رصيده إلى 5227 نقطة، في التصنيف الأسبوعي اليوم.

وكان الهلال قد توج مؤخراً بدوري جميل السعودي للمحترفين، بعد حسم اللقب قبل نهاية المسابقة بجولتين، فضلاً عن تأهله لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

وجاء النادي الأهلي في المركز الثاني على مستوى الأندية السعودية، والـ 99 عالمياً، بعد سجل 4602 نقطة.

وعربيا، صعد الزمالك المصري إلى صدارة ترتيب الأندية العربية، والـ 19 عالميا، بحصوله على 8510 نقطة، فيما جاء مواطنه الأهلي في المركز الـ 22 عالمياً والثاني عربياً، بحصوله على 8436 نقطة.

فيما تربع ريال مدريد على صدارة الترتيب العالمي برصيد 61890 نقطة، وخلفه برشلونة برصيد 14204، ثم أتلتيكو مدريد برصيد 13821 نقطة.